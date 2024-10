Rastelli a CagliariNews24: «Non vedo il Milan tra le favorite per lo scudetto»

Rastelli, le dichiarazioni in esclusiva a Cagliarinews24 sulla lotta scudetto. Le ultimissime notizie sul mondo rossonero

Massimo Rastelli si è espresso relativamente a diverse tematiche relative alla squadra allenata da Davide Nicola e non solo. L’ex allenatore del Cagliari ha rilasciato un’intervista in esclusiva ai nostri microfoni di CagliariNews24. Di seguito le sue parole dove esclude il Milan dalla lotta scudetto.

RASTELLI – «Per me la favorita è sempre l’Inter, è la squadra campione d’Italia, portano avanti avanti lo stesso progetto tecnico ormai da 4 anni e quindi credo sia sempre la squadra da battere. Subito dietro vedo il Napoli che ha il vantaggio di non giocare le coppe e quindi di avere sempre la settimana tipo per preparare le gare. Non ha quel logorio fisico e mentale che poi alla lunga può risultare decisivo, soprattutto nel rush finale. Credo che se il Napoli sarà bravo a stare lì attaccato all’Inter poi magari negli ultimi due mesi potrebbe dire la sua per lo scudetto».