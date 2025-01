Rashford Milan: arriva la rivelazione di Ibrahimovic

Rashford Milan, nel prepartita del match con il Cagliari ha fatto chiarezza sulla questione Zlatan Ibrahimovic

Nel prepartita di Milan–Cagliari, ai microfoni di Sky Sport, è intervenuto Zlatan Ibrahimovic. Queste le sue parole:

RASHFORD – «Lo conosco da quando era giovane, ora è più maturo come uomo e giocatore. Ora è un giocatore del Manchester. Non c’è bisogno di convincerlo, il Milan è uno dei club più grandi del mondo. Però è una trattativa non facile, non abbiamo ancora parlato con lui»

