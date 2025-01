Ibrahimovic a Sky: «Bene la Supercoppa, ma ora dobbiamo ripartire. Rashford? Non serve parlarci, sul suo arrivo dico questo»

Ibrahimovic nel prepartita di Milan Cagliari ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport

Nel prepartita di Milan–Cagliari, ai microfoni di Sky Sport, è intervenuto Zlatan Ibrahimovic. Queste le sue parole:

SU CONCEICAO – «Cercavano una reazione con questo cambio di tecnico, l’importante è che la squadra ha accettato il modo di giocare di Conceicao. Ora è importante continuare, perché se non si continua la Supercoppa vale meno. La Supercoppa era comunque un obiettivo, ma ora bisogna fare punti in campionato»

RIMPIANTO NON AVERLO PRESO PRIMA? – «Rimpianto? No, perché devi credere nelle scelte che fai. Quando a gennaio mancavano risultati abbiamo deciso di fare un cambio»

UN RUOLO CHE MI CARICA – «Lavoriamo in team, ognuno ha la propria responsabilità. Per me è un ruolo nuovo, sono in club dove le aspettative e la pressioni sono alte, ma questo non mi fa paura, mi carica»

RASHFORD – «Lo conosco da quando era giovane, ora è più maturo come uomo e giocatore. Ora è un giocatore del Manchester. Non c’è bisogno di convincerlo, il Milan è uno dei club più grandi del mondo. Però è una trattativa non facile, non abbiamo ancora parlato con lui»