Rashford Milan, Ibrahimovic spinge per il suo arrivo: c’è grande ottimismo per questa formula. Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan ha messo nel mirino Marcus Rashford e vorrebbe portarlo nel breve periodo in Serie A. Il calciatore, attualmente, è in uscita dal Manchester United e, con ogni probabilità, partirà in questa sessione di mercato

All’interno dell’ambiente rossonero sono tutti fiduciosi di poter completare questa grande operazione. I club interessati a Rashford sono Barcellona, Milan, Juventus e Borussia Dortmund, tutti a titolo temporaneo.