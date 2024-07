Rapid Vienna Milan, FALLO netto in area di rigore su Saelemaekers non visto dall’arbitro! Cosa è successo: VIDEO

Rapid Vienna Milan, FALLO netto in area di rigore su Saelemaekers non visto dall’arbitro! Cosa è successo: il VIDEO è già virale

Una svista clamorosa quella dell’arbitro nel match tra Rapid Vienna e Milan che ha sicuramente influenzato il match amichevole terminato poi 1-1. Con i rossoneri in vantaggio e 10 minuti alla fine del match, Saelemaekers è stato asfaltato in area di rigore con l’arbitro che ha deciso di non fischiare il penalty.

Il video dell’azione e dell’errore arbitrale che poteva portare al raddoppio rossonero.