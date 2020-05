Rangnick-Milan: Maldini chiama Gazidis fuori dal nascondiglio

Le parole di Paolo Maldini contro Rangnick altro non sono che una richiesta di spiegazioni da parte della società

Con le dure dichiarazioni rivolte a Ralf Rangnick, Paolo Maldini vuole tutelare un ruolo, un progetto e una professionalità che ormai sono sempre più destinate ad esaurirsi nel breve periodo. Il dirigente rossonero non ha alcuna intenzione di rassegnare le sue dimissioni e perciò, dopo settimane di voci e dichiarazioni ininterrotte, ha scelto di lanciare un chiaro segnale alla società.

Nei toni e nei contenuti infatti Maldini è stato molto più sobrio e diplomatico rispetto al suo ex collega Boban, motivo per cui non rischierà di incorrere in un licenziamento per giusta causa. L’obiettivo dell’ex numero 3 del Diavolo è piuttosto quello di esortare Gazidis a prendere una presa di posizione definitiva. Insomma, se veramente Rangnick è il profilo scelto da Elliott per la prossima stagione, queste dichiarazioni di Maldini hanno l’intento di impedire che l’operazione rimanga ancora nascosta. Una corsa senza paura verso il licenziamento? Può essere.