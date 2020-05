Rangnicik esalta Calhanoglu: rinnovo e “ruolo chiave” per il turco

Ralf Rangnick pronto a rilanciare Hakan Calhanoglu in rossonero. Il fantasista turco è, ad oggi, sempre più vicino al rinnovo

Ralf Rangnick lavora già sul Milan 2020/21: secondo quanto affermato da La Gazzetta dello Sport, nei giorni scorsi il manager tedesco avrebbe avuto modo di parlare con il numero 10 rossonero Hakan Calhanoglu comunicandogli che rivestirà un ruolo importante nel proprio progetto tecnico.

Un grande attestato di stima che lo stesso Chalhanoglu ha apprezzato in particolar modo come sottolineato dalle parole rilasciate a Sky Sport: «Rangnick? Lo conosco attraverso alcuni miei compagni che lo hanno avuto come allenatore. Se arriva o no non dipende da me. Io rispetto tutti, sia lui che Pioli. Mi piacciono entrambi».

Un’apertura non di poco conto da parte del fantasista turco che ad oggi sembra anche sempre più vicino al proprio rinnovo con il Milan, l’attuale contratto scadrà infatti nel giugno 2021.