Raiola commenta le vecchie vicende sul caso Donnarumma e rinnovo ricordando che alla fine aveva ragione lui su quella dirigenza

Ecco le parole di Mino Raiola a Repubblica in merito alle vicende che due anni fa avevano visto protagonista il suo assistito Donnarumma e la vecchia dirigenza Mirabelli-Fassone.

«Dovrebbero chiedermi scusa per Donnarumma: Mino, avevi ragione tu. Volevo portarlo via perché non mi fidavo di quel Milan, come non mi fidavo dell’Inter di Thohir, e ditemi se non avevo ragione. Sarò poco romantico e politicamente scorretto, ma il mio scopo è massimizzare la carriera dei miei giocatori. Mi chiedo sempre: “cosa farei se fosse mio figlio?” I soldi sono solo l’ultimo step»