Rabiot Milan, l’INFORTUNIO di Bennacer può RIAPRIRE la pista di mercato? Cosa filtra sul centrocampista francese ex Juve

L’infortunio di Bennacer fa tornare in auge la pista del mercato Milan che porta al nome di Rabiot. Come svelato da Fabrizio Romano via Twitter, infatti, l’intenzione del centrocampista francese ex Juve è quella di restare a giocare in Europa.

Le difficoltà non mancano, visto l’elevato ingaggio richiesto dalla mamma-agente Veronique e il fatto che Rabiot non potrebbe giocare in Champions League perché le liste sono ormai chiuse. Nelle prossime ore potrebbero esserci sviluppi sulle strategie del Milan per sostituire Bennacer.