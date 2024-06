Rabiot Milan: il francese ha PRESO TEMPO con la Juventus. Cosa ha in mente ora, Furlani incrocia le dita per il centrocampista

Non è detto che Rabiot rinnovi il contratto in scadenza il 30 giugno con la Juve. A riferirlo è stato Gianluca Di Marzio a Calciomercato l’Originale su Sky Sport.

La Juve ha chiesto al francese cosa fare, senza parlare di soldi. Il centrocampista, dal canto suo, si è preso del tempo per decidere se continuare in bianconero o meno. Situazione di stallo, quindi, quella di Rabiot, per cui il calciomercato Milan fiuta il possibile colpo a parametro zero.