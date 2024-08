Rabiot Milan: l’INDIZIO che avvicina il colpo a zero alla rivale, anche i bookmakers ora CI CREDONO!

Rabiot Milan, l’indizio che avvicina il colpo a zero: anche i bookmakers ora ci credono. Cosa succede per il futuro del centrocampista

Da alcune settimane il nome di Adrien Rabiot è stato accostato al calciomercato Inter ama anche al Milan come possibile occasione a parametro zero: il francese si trova ancora svincolato dopo l’addio alla Juve e l’ipotesi di un suo futuro in nerazzurro non è così da scartare nemmeno secondo i principali siti di scommesse. Ecco cosa scrive Calciomercato.com.

«Un possibile arrivo di Adrien Rabiot all’Inter a costo zero è stato recentemente rilanciato con forza dai bookmaker. Secondo le ultime indiscrezioni, il trasferimento del centrocampista francese ai nerazzurri è quotato 7.50 da Sisal, 5 da Snai e 2.85 da Elabet».