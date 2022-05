R. Antonelli: «Ibrahimovic ad un bivio, Kessie...»

Roberto Antonelli, ex calciatore del Milan, ha analizzato il futuro di Zlatan Ibrahimovic e di Frank Kessie: le sue parole

Intervistato da DerbyDerbyDerby.it, l’ex calciatore del Milan Roberto Antonelli ha parlato di Ibrahimovic e Kessié:

Ibra resta un grandissimo campione, ma è giunto a un bivio. Non penso che, in caso si rendesse conto di non poter più giocare a alti livelli, resti attaccato alla poltrona… L’addio di Kessie? Sinceramente al suo posto non avrei lasciato il Milan