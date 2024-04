Qualificazione Champions League, quanti punti mancano al Milan? TUTTI gli scenari e quando potrebbe arrivare la certezza matematica

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il Milan è a un passo dalla qualificazione alla prossima edizione della Champions League, la prima con il nuovo format.

Al club rossonero, per avere la matematica certezza di poter chiudere almeno al 4° posto, basta ottenere 4 punti nelle ultime sei giornate di Serie A. I rossoneri, in sostanza, possono raggiungere l’obiettivo già durante il 34° turno di campionato. Inoltre, in caso di arrivo a pari punti con Roma, Lazio, Napoli e Bologna, sarebbe il Milan a qualificarsi in Champions League per gli scontri diretti a favore. Situazione diversa con l’Atalanta, che è in vantaggio sui rossoneri con una vittoria e un pareggio.