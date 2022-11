Qatar 2022, il mondiale del tempo effettivo: 81 minuti di recupero

Il mondiale di Qatar 2022 è il primo tentativo di giocare con il tempo effettivo: per ora si è giocato oltre 80′ di recupero

I Mondiali di Qatar 2022 stanno diventando il primo esperimento di tempo effettivo nel calcio. Ad oggi impressionano i numeri dei minuti di recupero, che nelle prime 5 partite è già a quota 81 minuti di gioco.

Nel dettaglio: 5 più 5 nel match inaugurale, Qatar-Ecuador; 14 più 13 in Inghilterra-Iran; 2 più 9 in Senegal-Olanda; 4 più 9 in Stati Uniti-Galles e 6 e 14 in Argentina-Arabia Saudita.