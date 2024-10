Pulisic Milan, possibile nuovo ruolo contro l’Udinese: l’idea di Fonseca svelata direttamente in conferenza stampa. La situazione

Pulisic potrebbe essere schierato in un nuovo ruolo domani per Milan Udinese. Ad annunciarlo è stato Fonseca nella conferenza stampa della vigilia spiegando l’idea che ha in mente per l’esterno americano rientrato in anticipo a Milanello.

PULISIC TREQUARTISTA – «Sì, è possibile. Anche perchè Pulisic non sta giocando aperto, è un trequartista a destra. Sì, è possibile».

