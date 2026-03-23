Pulisic Milan, numeri in calo questa stagione eppure… I dettagli sull’americano. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il cammino dei rossoneri verso l’Europa che conta si fa sempre più concreto. In un San Siro vibrante, il Diavolo ha superato il Torino per 3-2, conquistando tre punti pesantissimi che consolidano la posizione in classifica. La gara è stata sbloccata al 36′ da Strahinja Pavlović, il coriaceo difensore centrale serbo noto per la sua fisicità e l’abilità nel gioco aereo, che ha trafitto la retroguardia granata. Nella ripresa, i meneghini hanno dilagato grazie alle reti di Adrien Rabiot, il centrocampista francese dall’eleganza cristallina e dagli inserimenti puntuali, e di Youssouf Fofana, il mediano digadotato di forza atletica e visione di gioco. Nonostante il rigore di Vlašić per i piemontesi, la difesa ha retto l’urto finale.

Statistiche da urlo: il primato di Christian Pulisic

Oltre al risultato collettivo, il post-partita celebra un traguardo individuale senza precedenti. Christian Pulisic, l’esterno offensivo statunitense soprannominato “Captain America” per la sua leadership e rapidità palla al piede, ha riscritto la storia recente della Serie A. Dal suo arrivo a Milano nella stagione 2023/24, è l’unico calciatore nel massimo campionato italiano capace di collezionare almeno 30 reti (31 totali) e fornire almeno 20 assist. Numeri che certificano l’importanza del fantasista nello scacchiere tattico del club di via Aldo Rossi.

Sulla prestazione dell’americano si è espresso anche l’ex centrocampista Cristian Brocchi, che ai microfoni di DAZN ha sottolineato come il calo fisiologico del calciatore sia normale dopo una partenza sprint, elogiando la riconoscenza del pubblico di San Siro verso un giocatore che ha sempre dato tutto per la maglia.

La regia di Igli Tare e la gestione di Massimiliano Allegri

Questo successo porta la firma della stabilità societaria e tecnica. Il DS Igli Tare, dirigente albanese dal fiuto infallibile per i colpi internazionali, ha saputo costruire una rosa equilibrata, inserendo innesti come Fofana e Pavlović che si sono rivelati decisivi. Il lavoro di Tare dietro le quinte sta portando i frutti sperati, garantendo profondità a una squadra impegnata su più fronti.

In panchina, la guida sicura è quella dell’allenatore del Milan Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, maestro della gestione dei momenti caldi e fautore di un calcio solido ed efficace, sta conducendo i rossoneri verso l’obiettivo Champions League con la consueta calma olimpica. Sotto la direzione di Allegri, il gruppo ha trovato una quadra difensiva e una cinicità sotto porta che fanno ben sperare per il rush finale della stagione. Con questa vittoria, il Diavologuarda al futuro con rinnovato ottimismo, forte di campioni ritrovati e di una guida tecnica esperta.