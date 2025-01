Pulisic Milan, numeri da urlo: lui è il bomber dei rossoneri! E rigorista...

Condividi via email

Pulisic Milan, numeri da urlo: lui è il bomber dei rossoneri! Ed è anche il rigorista della squadra: nessun errore fin qui

Numeri da urlo per Christian Pulisic al Milan. Lui è il vero bomber della squadra di Sergio Conceicao. L’americano non segnava in Serie A dallo scorso 6 ottobre, contro la Fiorentina.

Nove partite senza reti da allora. Grazie al penalty trasformato oggi, per lui sono 11 gol e 5 assist stagionali finora. Nessun errore dal dischetto fin qui per lui, a differenza dei suoi predecessori tra cui Abraham e Theo. Gli autori del doppio rigore sbagliato a Firenze.