Pulisic Milan, l’americano SALTA la sfida contro il Monza! Il MOTIVO dell’assenza dello statunitense

Non è stato convocato per Milan Monza Pulisic, uno dei protagonisti nella tournée americana. Un fastidio alla caviglia aveva già allarmato Fonseca che ha deciso di preservarlo per il primo match di campionato.

Al suo posto ci sarà Saelemaekers che sostituisce Chukwueze mentre dietro a Morata giocherà Loftus-Cheek che torna quindi nella sua posizione originale. Non ci dovrebbero essere comunque preoccupazioni per l’americano che è molto carico come abbiamo visto nelle sfide pre-campionato.