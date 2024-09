Pulisic Milan, GOL e PRESTAZIONI da campione: Fonseca trova un nuovo LEADER. Numeri al top dell’americano in questo inizio di stagione

Uno dei giocatori simboli del trionfo del Milan nel derby contro l’Inter è stato Pulisic, autore del gol che ha stappato il match. L’americano, come scrive il Corriere dello Sport, aveva voglia di spezzare una maledizione che durava da oltre 2 anni e si è caricato la squadra sulle spalle, giocando una partita intelligente e generosa.

Se l’anno scorso Pulisic è stata una sorpresa, in questo inizio di stagione si sta rivelando una conferma, risultando essere il giocatore più decisivo del Milan con 3 gol e 2 assist in 5 partite. Nel derby la sua posizione ibrida tra centrocampo e attacco ha fatto la differenza, mettendo in difficoltà la formazione di Inzaghi. Pulisic ha eseguito le istruzioni di Fonseca, aiutando i compagni nelle diverse fasi della partita mettendo in campo tutte le sue qualità: rabbia agonistica, rapidità, dribbling, volontà. Il capitano degli USA non è uno che parla molto nello spogliatoio, ma è diventato un leader dell’allenatore in campo. E un esempio per i compagni.