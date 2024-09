Pulisic Milan, INIZIO di stagione CLAMOROSO: il gol all’Inter entra nella STORIA. E Ibrahimovic… L’americano è al top

Pulisic anche contro l’Inter ha confermato di star vivendo un inizio di stagione a dir poco clamoroso segnando il gol numero 4 in 6 partite del Milan. Non solo, perché è diventato il primo giocatore americano a trovare una rete nel derby.

Come riferito da Opta, poi, il Milan non riusciva a sbloccare una stracittadina dal 2020: in quell’occasione (17 ottobre) fu Ibrahimovic ad aprire le marcature.

