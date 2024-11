Pulisic Milan, è l'intoccabile di Fonseca: la rivelazione

Pulisic Milan, è lui l’intoccabile di Fonseca: «Vuole segnare alla Juve per rientrare nella lotta scudetto». La rivelazione e i numeri dell’americano

Pulisic è il giocatore più decisivo del Milan e non solo. I numeri dicono infatti che l’americano ha giocato 18 partite su 20 da titolare con i rossoneri e con gli Usa, segnando 10 gol in totale fin qui.

Come spiegato da Sky Sport, Pulisic è l’intoccabile di Fonseca e ha voglia di segnare alla Juve per far rientrare il Milan nella lotta scudetto.