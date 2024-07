Pulisic deluso dopo l’eliminazione dalla Copa America: «Abbiamo dato tutto ma…». Le dichiarazioni del rossonero

Pulisic e Musah sono stati eliminati dalla Copa America. L’esterno del Milan ha parlato a Fox Sport dopo il match finito 0-1 contro l’Uruguay. Le dichiarazioni:

PAROLE – «Abbiamo avuto un buon inizio e poi abbiamo portato molta energia, ma alla fine della partita non c’era abbastanza qualità. Ho avuto la sensazione che abbiamo dato tutto, ma non siamo riusciti a trovare le soluzioni per segnare».