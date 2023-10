Pulisic a disposizione già per l’Udinese? Cosa filtra sull’americano, la cui partita al Maradona è durata solo un tempo

La partita di Christian Pulisic al Maradona contro il Napoli è durata soltanto un tempo. L’esterno d’attacco del Milan infatti è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco per un problema muscolare.

Non ha lesioni alla coscia sinistra e, come riportato oggi dalla Gazzetta dello Sport, tornerà già sabato con l’Udinese oppure contro il PSG a metà settimana in Champions League.