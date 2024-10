Pulisic da record! I numeri del suo inizio di stagione da urlo con il Milan: lo statunitense è il jolly rossonero

Pulisic da record, il giocatore ex Chelsea non era mai partito così bene nella sua carriera: i numeri sono da urlo e il Milan si affida a lui

Questa mattina il Corriere dello Sport sottolinea il fenomenale avvio di stagione di Christian Pulisic nel suo secondo anno al Milan. Il giocatore ex Chelsea è andato a segno anche contro il Brugge, direttamente da calcio d’angolo.

Secondo gol in Champions League in tre partite che si aggiungo ai cinque realizzati in Serie A nelle prime otto giornate. Pulisic è il jolly da record rossonero, come lo definisce il giornale CorSport.