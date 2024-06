Pulisic pensa positivo: «Copa America? Partiamo con la mentalità di vincere, faremo del nostro meglio. Il mio obiettivo…». Le dichiarazioni

L’attaccante rossonero Pulisic ha parlato ai microfoni di CBS Sports Golazo in vista della Copa America.

PAROLE – «Sì, è difficile dare un’etichetta precisa (sull’obiettivo preferito con la Nazionale, ndr). Odio quando la gente cerca di dire che se si arriva a questo punto del girone, se si esce alla fase a gironi o si arriva ai quarti di finale. Per me è un successo. Ma si parte con la mentalità di cercare di vincere e per me faremo del nostro meglio e speriamo di inspirare tutti gli americani che ci guardano. Andremo lì per vincere e questo sarà sempre il mio obiettivo».