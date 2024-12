Pulcini choc: «Non diedi l’idoneità ad un calciatore che gioca ora in Serie A». Si muove la Procura FIGC

Pulcini, direttore Sanitario della Lazio, ha attirato l’attenzione della Procura FIGC: retroscena sulla mancata idoneità

Dalle colonne de Il Messaggero, Pulcini, direttore Sanitario della Lazio, ha attirato l’attenzione della Procura FIGC svelando un clamoroso retroscena:

PAROLE – «Nel 2019 io visitai un giocatore importantissimo, che adesso sta andando per la maggiore e gioca in questa Serie A ma io non lo ritenni idoneo a giocare a calcio». L’ipotesi è che possa essere Pavlovic, attuale difensore del Milan e vicinissimo proprio alla Lazio nel 2019.