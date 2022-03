PSG, Messi e Sergio Ramos ai saluti? Idea MLS

Ascolta la versione audio dell'articolo

Lionel Messi e Sergio Ramos potrebbero lasciare il PSG a fine stagione: l’MLS ipotesi concreta per entrambi

Secondo quanto riportato dal Miami Herald, in estate il PSG potrebbe salutare dopo una sola stagione sia Lionel Messi che Sergio Ramos. Entrambi, per diversi motivi, hanno deluso le aspettative e i parigini potrebbero dare loro il benservito.

Per l’argentino possibile futuro all’Inter Miami, dove viene costantemente corteggiato da Beckham. Per l’ex Real, invece, la possibile destinazione sarebbero i Los Angeles Galaxy. Futuro a stelle e strisce per i due?