Proteste post Real Madrid Psg: Leonardo squalificato, Al-Khelaifi salvo

Costano caro le proteste del post match di Champions League tra Real Madrid e Psg. Leonardo squalificato, Al-Khelaifi…

Il finale di gara tra Real Madrid e Paris Saint-Germain era stato molto caldo. La dirigenza parigina aveva fortemente protestato per un presunto fallo di Benzema su Donnarumma, in occasione del gol del momentaneo 1-1 del Real, che aveva poi dato il via alla rimonta merengue firmata da Karim Benzema.

Al triplice fischio Leonardo, ds del club, e il presidente Nasser Al-Khelaifi si erano precipitati nello spogliatoio dell’arbitro per protestare veementemente per la direzione di gara. Per questo, come riporta Marca, il direttore brasiliano – che si è separato proprio negli scorsi giorni dal PSG – è stato squalificato per una giornata, per aver violato gli articoli 11, 12 e 15 della disciplina sportiva. Nessuna sanzione, a sorpresa, per il presidente del Psg, Al-Khelaifi.