Probabili formazioni Verona Milan: le ultime sulle scelte di Pioli per il match della ventinovesima giornata di Serie A

Oggi pomeriggio il Milan scenderà sul terreno di gioco dello stadio Bentegodi per la sfida contro il Verona. Di seguito le possibili scelte di Stefano Pioli in vista del match valevole per la ventinovesima giornata di campionato.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Okafor. All. Pioli.