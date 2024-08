Probabili formazioni Milan Torino: occhio alla possibile SORPRESA, a cosa PENSA Fonseca

In vista di Milan Torino di sabato sera, occhi alle possibili soprese nelle probabili formazioni. A cosa sta pensando Fonseca

La scelta che non ti aspetti. In vista di Milan Torino di sabato sera, occhi alle possibili soprese nelle probabili formazioni. A cosa sta pensando Fonseca:

come riportato da Calciomercato.com Fonseca potrebbe decidere di portare in panchina per la prima di campionato Liberali, a meno che non prevalga l’opzione di lasciarlo a disposizione della formazione Under 23, che sarà impegnata a sua volta sabato pomeriggio (alle 18) contro il Novara per il secondo turno di Coppa Italia. Situazione analoga per Kevin Zeroli e Francesco Camarda.