Probabili formazioni Milan Torino: tutti i BALLOTTAGGI in vista del match, Fonseca pronto a SORPRENDERE

Domani sera il Milan scenderà in campo contro il Torino. Le probabili formazioni e i ballottaggi dei rossoneri. Le idee di Fonseca

Dubbi da sciogliere. Domani sera il Milan scenderà in campo contro il Torino. Le probabili formazioni e i ballottaggi dei rossoneri. Le idee di Fonseca:

secondo quanto riportato da Peppe Di Stefano a Sky Sport, nell’allenamento di oggi Jovic è stato provato come titolare, parte favorito su Morata. In mezzo al campo dovrebbe partire dal 1′ la coppia Bennacer Loftus Cheek. Pulisic da trequartista con Leao e Chukwueze favorito su Saelemaekers a completare il reparto. In difesa Thiaw favorito su Gabbia, non ci sarà Liberali impegnato con il Milan Futruro.