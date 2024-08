Probabili formazioni Milan Torino: Morata al centro dell’attacco, possibile SORPRESA in difesa. Le ULTIME sulle scelte di Fonseca per l’esordio in campionato

Domani sera alle 20:45 il Milan scenderà in campo a San Siro contro il Torino per la sfida valevole per la prima giornata del campionato di Serie A 2024/25.

Secondo quanto riportato da Claudio Raimondi a Sportmediaset, el 4-2-3-1 milanista, spazio a Maignan in porta, Calabria e Theo Hernandez come terzini, mentre al centro della difesa Gabbia è favorito su Pavlovic per fare coppia con Tomori. In mezzo al campo, troveranno ancora spazio Bennacer e Reijnders, mentre in avanti, alle spalle di Morata, ecco il trio composto da Pulisic, Loftus-Cheek.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Gabbia, Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Morata. All. Fonseca