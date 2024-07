Probabili formazioni Milan Real Madrid amichevole: Fonseca LANCIA Liberali e Torriani! Le possibili scelte

Probabili formazioni Milan Real Madrid amichevole: Fonseca LANCIA Liberali e Torriani tra i titolari! Le possibili scelte

Questa notte alle 2:30 italiane il Milan affronterà il Real Madrid in amichevole in una sfida che si preannuncia davvero affascinante. Possibili sorprese nell’undici titolare di Fonseca.

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport il tecnico rossonero avrebbe provato Liberali titolare in un attacco con Chukwueze, Saelemaekers e Nasti. In porta ci sarà il classe 2005 Torriani, mentre in panchina è a disposizione Camarda.