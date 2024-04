Probabili formazioni Juve Milan: difesa quasi obbligata per Pioli, le possibili scelte

Sabato pomeriggio il Milan affronterà la Juve in campionato. Le probabili formazioni e le idee di Pioli per il match

In vista del match di sabato pomeriggio del Milan contro la Juve in campionato Pioli dovrà fare i conti con squalifiche pesanti in difesa. Le probabili formazioni e le idee dell’allenatore:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Musah, Gabbia, Thiaw, Florenzi; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli.