Probabile formazione Milan contro il Sassuolo: le ultime sulle scelte di Fonseca. Conferme e novità alla vigilia della partita di Coppa Italia

Il Milan dopo la vittoria contro l’Empoli domani sera scenderà di nuovo in campo per affrontare il Sassuolo in Coppa Italia in gara secca. Sono diverse le novità di formazione a cui sta pensando Fonseca.

La difesa, portiere incluso, sarà completamente rivoluzionata. Anche l’attacco cambierà rispetto al 3-0 in Serie A di sabato scorso. Gli unici confermati potrebbero essere Reijnders e Fofana. Questa la probabile formazione secondo Sky Sport.

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Calabria, Tomori, Pavlovic, Terracciano; Reijnders, Fofana; Chukwueze, Loftus-Cheek, Okafor; Abraham. Allenatore: Paulo Fonseca