Probabile formazione Milan per il Torino: le ultime sulle scelte di Pioli per il match dell’Olimpico

Tra poche ore il Milan scende in campo per la dodicesima giornata di Serie A. I rossoneri sono di scena contro il Torino. La probabile formazione di Stefano Pioli secondo la Gazzetta dello Sport.

Diverse rotazioni per il tecnico rossonero, soprattutto in riferimento al fondamentale match di Champions League contro il Salisburgo. Rientra sulla trequarti Brahim Diaz, con De Ketelaere in panchina. Ci sarà anche Tomori in difesa insieme a Gabbia, con Kalulu dirottato ancora sulla fascia destra. Fiducia ad Origi in attacco e Pobega a centrocampo, affiancato da Tonali.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Pobega, Tonali; Messias, Diaz, Leao; Origi. All. Pioli.