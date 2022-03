Probabile formazione Milan per Cagliari: tre dubbi per Pioli

La probabile formazione del Milan per il match di questa sera contro il Cagliari. Ci sono tre ballottaggi per Pioli

È il giorno della sfida di Cagliari per il Milan. Stefano Pioli arriva al match della Unipol Domus con qualche dubbio in più di formazione, come riportato dal Corriere dello Sport.

Difesa che vedrà il rientro di Theo Hernandez e la conferma di Kalulu, mentre in mediana c’è Kessiè al fianco di Bennacer con Tonali, che ha smaltito da poco l’influenza, che partirà in panchina. Si libera dunque un posto sulla trequarti dove Krunic insidia Brahim Diaz, anche lui non al meglio. Leao non si tocca, mentre a destra consueto ballottaggio tra Messias e Saelemaekers. Contro i sardi si può rivedere Ibrahimovic dal primo minuto, la sfida con Giroud è aperta.