Probabile formazione Milan Monza, Fonseca punta sui BIG: la scelta sui nuovi arrivati. Le possibili scelte

Martedì sera andrà in scena il Trofeo Berlusconi con il Milan che sfiderà il Monza in amichevole. Il Corriere dello Sport ha analizzato quella che potrebbe essere la probabile formazione scelta da Fonseca che potrà puntare su giocatori che non erano presenti in tournée. Qualche dubbio in mediana dove Loftus-Cheek si contende il posto con Bennacer e Reijnders.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leao; Jovic. All. Fonseca.