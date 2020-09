Primavera Milan, la Viterbese su Galardi: «Stiamo trattando con i rossoneri»

Il presidente della Viterbese ha confermato la trattativa del club di Serie C con il Milan per il giovane Gabriele Galardi

I giovani rossoneri fa appetito a diversi club in giro per l’Italia e non solo. Nelle scorse settimane sono stati diversi i profili ad avere lasciato Milano in cerca di un minutaggio maggiore e di un trampolino di lancio per la carriera.

Un giovane che fa molta gola a diverse squadra è sicuramente Gabriele Galardi, terzino sinistro classe 2002 prelevato lo scorso anno dalla Vigor Perconti. Su di lui è forte e dichiarato l’interesse della Viterbese, squadra di Serie C. Queste le parole sul giocatore del presidente dei laziali Marco Arturo Romano: «Il mercato è aperto, il budget complessivo è stato aumentato e il progetto è in continua crescita. Stiamo trattando con il Milan per trovare la formula giusta per prendere Galardi».