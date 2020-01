Primavera Milan, i primi impegni del 2020 per gli uomini di Giunti

Al via il 2020 anche per la Primavera del Milan: vediamo insieme quali saranno i prossimi impegni degli uomini di Giunti

Il 2019 della Primavera rossonera è stato a due facce: se la scorsa stagione ha visto la drammatica retrocessione di Maldini Jr e compagni, in questa invece, seppur in categoria inferiore, ha assistito alla rifioritura dei giovani del Diavolo. Adesso gli uomini di Giunti sono in vetta solitaria della classifica di Primavera 2A a quota 32 punti (a più 6 dal Verona secondo).

Per continuare sulla retta via e non gettare sul fuoco l’ottimo lavoro sin qui svolto, sarà fondamentale per i rossoneri rispondere presenti ai primi impegni del 2020. Il 18 gennaio riprenderà il campionato e il Milan ospiterà al Vismara il Pordenone sesto in classifica. Per quanto riguarda la Coppa Italia invece, il 29 gennaio Brescianini e compagni dovranno affrontare una complicata trasferta, contro la Fiorentina, nel match valido per i quarti di finale.