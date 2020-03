Primavera, Milan-Brescia 5-0: continua la marcia dei rossoneri

Nonostante la vittoria del campionato già matematica, oggi il Milan Primavera ha strapazzato anche il Brescia per 5-0

Al ritorno in campo dopo aver festeggiato la promozione e dopo il rinvio dello scorso weekend a causa dell’emergenza da Coronavirus, la Primavera del Milan non smette di vincere e, per la quindicesima volta consecutiva, batte senza problemi il proprio avversario. Stavolta al Vismara, a porte chiuse, si arrende il Brescia. Un 5-0 netto grazie alla doppietta di Colombo e le firme di Capone, Capanni e Tonin.

Un’altra dimostrazione di superiorità e di grande vena realizzativa in attacco; ma anche Jungdal è stato decisivo in almeno un paio di parate. I rossoneri hanno trovato il gol con facilità, segnando tre volte nel giro di otto minuti e chiudendo i giochi già nel primo tempo. In generale è stata una prestazione solida e matura. Questi nuovi tre punti, al termine della 20° giornata di campionato, permettono ai ragazzi di Mister Giunti di migliorare ancora di più la vetta solitaria della classifica, salendo a quota 53. Un successo da dedicare in particolare a Riccardo Oddi, infortunatosi in maniera seria nel corso della ripresa. Nel prossimo weekend il Diavolo andrà a giocare in trasferta a Chiavari.