Milan Primavera anche vittorioso questo pomeriggio al Vismara: 3-1 il Brescia

Vittoria importante per il Milan Primavera, la seconda di fila, contro i pari età del Brescia. Finisce 3-1 con i gol rossonero di Mionic su rigore e Signorile nella prima frazione e la seconda marcatura consecutiva di Di Gesú nella ripresa.

Il Milan, che la settimana scorsa si era imposto in casa del Cagliari per uno a zero, si trova ora a punteggio pieno con 6 punti in vetta alla classifica di Primavera 1.