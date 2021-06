Prestito con diritto di riscatto, il Milan si prepara agli affari dell’estate

Il Milan ha scelto di non prendere in considerazione prestiti secchi o con obblighi di riscatto fissati a cifre alte

Gazidis non vuole investimenti azzardati o forzati, ma piuttosto suggerisce di replicare il caso Tomori.

Per questo motivo l’estate rossonera sarà soprattutto fatta di prestiti o di acquisti con rateizzazione, in linea con quanto già fatto nelle scorse annate.