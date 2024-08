Prestiti Milan 2024/25: Colombo stende la Roma, brilla anche Vasquez nella notte dell’Olimpico contro la Roma

Tanti i calciatori in prestito dal Milan. Il punto settimanale sulle loro prestazioni e la situazione completa e aggiornata.

Milan: i calciatori della prima squadra in prestito

Colombo (Empoli): quella dell’Olimpico è stata una serata magica per lui. Gol su rigore valso il raddoppio dei suoi e vittoria per 2-1 contro la Roma di De Rossi.

Romero (Alaves): gioca la mezz’ora finale della sfida che il suo Alaves ha pareggiato in casa contro il Betis senza particolari sussulti.

Pellegrino (Independiente): subentra al minuto 33 nel corso della sfida che il suo Independiente ha pareggiato in casa del Racing per 0-0. Tiene bene a livello difensivo.

Lazetic (Backa Topola): sconfitta per 3-0 in casa del Maccabi Tel Aviv, nessun minuto per lui però.

Vasquez (Empoli): dopo aver mantenuto la porta inviolata nel primo turno contro il Monza, per poco non riesce nell’impresa di replicare all’Olimpico contro la Roma in una serata comunque positiva.