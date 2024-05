Prestiti Milan 2023/24: Nasti trascina il Bari verso la salvezza, De Ketelaere ancora super tra Europa League e Serie A

Tanti i calciatori in prestito dal Milan. Il punto settimanale sulle loro prestazioni e la situazione completa e aggiornata.

Milan: i calciatori della prima squadra in prestito

De Ketelaere (Atalanta): dopo aver sollevato l’Europa League a Dublino, ha contribuito anche al successo in campionato contro il Torino realizzando l’assist sul primo gol di Scamacca.

Saelemaekers (Bologna): gioca una settantina di minuti nell’ultima uscita stagionale sul campo del Genoa. Rossoblu sconfitti ma già aritmeticamente in Champions League.

Romero (Almeria): entra soltanto al minuto 84 nel corso della sfida che il suo Almeria, già retrocesso, ha stravinto in casa contro il Cadice.

Pellegrino (Salernitana): la Salernitana saluta la Serie A con il 3-3 maturato a San Siro contro il Milan. Pellegrino ha giocato da ex l’ultimo quarto d’ora di partita.

Chaka Traoré (Palermo): il Palermo ha perso nella semifinale playoff in casa del Venezia ed è costretto a dire addio ai sogni di Serie A. Per Traoré a disposizione soltanto gli ultimi 15 minuti di partita.

Krunic (Fenerbahce): non ha preso parte alla bella vittoria per 6-0 del suo Fenerbahce in casa contro l’Istanbulspor, un successo che non ha permesso alla sua squadra di vincere il campionato.

Colombo (Monza): è rimasto in panchina nell’arco di tutto il match che il suo Monza ha perso in trasferta a Torino contro la Juventus.

Origi (Nottingham Forest): il Nottingham Forest ha comunicato che l’attaccante belga farà rientro a Milano dopo il prestito tutt’altro memorabile di questa stagione.

Ballo-Touré (Fulham): dopo una stagione sottotono in Premier League, l’esterno si appresta a ritornare al Milan in attesa di conoscere il suo futuro.

Daniel Maldini (Monza): non ha preso parte all’ultimo match che i brianzoli hanno perso in casa della Juventus per un problema fisico.

Nasti (Bari): tra i protagonisti dello strepitoso successo del Bari sul campo della Ternana (assist in occasione del secondo gol realizzato da Ricci), una vittoria che ha permesso di mantenere la serie cadetta.