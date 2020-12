Precedenti Genoa-Milan: ecco il bilancio tra le due squadre in Serie A. L’ultima a San Siro l’ha vinta il Grifone

Sfida numero 105 in Serie A tra Genoa e Milan: fino ad ora 20 vittorie del Grifone, 33 pareggi e 51 successi rossoneri. Il Genoa ha perso 51 partite di Serie A contro il Milan: i rossoblù hanno subito più sconfitte nel massimo campionato solo contro Juventus (65) e Inter (56).

Il Genoa ha vinto l’ultimo confronto contro il Milan in Serie A a marzo e potrebbe registrare almeno due successi di fila contro i rossoneri nella competizione per la prima volta dal 2015, con Gian Piero Gasperini in panchina (tre in quel caso). Prima del successo di marzo, il Genoa aveva raccolto appena un punto nelle sei precedenti partite di campionato contro il Milan, mancando l’appuntamento col gol in ben quattro occasioni.