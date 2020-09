Pradè allontana il Milan: «Chiesa vale 70 milioni? Anche qualcosina in più»

Intervenuto su Sky Sport, Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha fatto il punto sul futuro di Federico Chiesa

Intervenuto su Sky Sport, Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, si è così espresso riguardo al futuro di Federico Chiesa e non solo:

«E’ un momento particolare per tutti perché abbiamo tre partite con il mercato aperto, oggi posso dire che Chiesa è un nostro giocatore e non c’è nulla che faccia pensare al contrario. Vale 70 milioni? Anche qualcosina in più (ride, ndr). I grandi club si possono indebitare? E’ una cosa che c’è da sempre, ma il nostro presidente ne ha parlato già molto bene così come tanti altri presidenti. Dobbiamo essere bravi tutti a gestire le nostre società facendo operazioni sane e cercando di essere sempre competitivi sul piano tecnico».