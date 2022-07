Posizione preferita in campo? La risposta di Adli

Yacine Adli ha parlato della sua posizione preferita in campo: il francese pronto ad adattarsi alle esigenze di Stefano Pioli

Intervistato da Milan Tv, Yacine Adli ha parlato così della sua posizione in campo:

«Preferisco giocare. Mi adatterò a qualsiasi ruolo che l’allenatore deciderà per me. Io non ho preferenze, ho giocato in tantissime posizioni diverse e questa è una delle mie qualità quindi continuerò a portarla sul campo».

