Portogallo U21, Leao in dubbio per la gara contro la Bielorussia

L’attaccante rossonero Rafael Leao è in dubbio per la gara di domani sera tra Portogallo e Bielorussia Under 21

Domani sera andrà in scena Portogallo-Bielorussia Under 21, sfida valida per le qualificazioni ai Campionati Europei Under 21. La presenza di Rafael Leao è a forte rischio, a causa del pestone ricevuto in occasione del match contro l’Hellas Verona.

Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo ‘A Bola‘ il numero 17 rossonero non ha preso parte all’allenamento della sua Nazionale. Vedremo se nelle prossime ore ci saranno novità in tal senso.