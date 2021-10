Porto Milan, Ibrahimovic convocato: non gioca in Champions da 4 stagioni

Porto Milan, Stefano Pioli ritrova Zlatan Ibrahimovic nella lista dei convocati. Lo svedese torna a riassaporare la Champions League

La sfida tra Porto e Milan è la prima convocazione di Zlatan Ibrahimovic in un match di Champions League dopo ben 4 stagioni. L’ultima apparizione dello svedese in questa competizione risale infatti al 22 novembre 2017 in un match tra Basilea e Manchester United.

L’attaccante è a caccia di record. Con un gol domani al Do Dragao diventerebbe infatti il giocatore più anziano a segnare in un match di Champions League.